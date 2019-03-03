В Харькове юноша зарезал 14-летнюю девушку из-за ревности

Причиной убийства стали новые отношения жертвы.

В Харькове правоохранители задержали 16-летнего парня, который подозревается в жестоком убийстве 14-летней местной жительницы.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области, вечером 2 марта в милицию поступило сообщение о том, что на улице Набережной лежит женщина со следами крови. На месте происшествия полиция обнаружила тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 16-летнего парня, причастного к совершению преступления.

«Полицейские выяснили, что между правонарушителем и погибшей раньше были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее новых отношений. Он нанес девушке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и убежал. Парень скрывался у товарища дома”, - говорится в сообщении полиции.

По факту убийства открыто уголовное прозводство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Одесской области был арестован мужчина, который убил на улице свою 35-летнюю дочь.