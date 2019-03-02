Смертельное ДТП в Броварах: полицейский, сбивший человека, был пьян

В ГБР отметили, что оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в участок полиции.

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6 часов утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки «Тойота», совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ГБР.

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В ГБР отметили, что оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в участок полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

"В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет", - добавили в ГБР.