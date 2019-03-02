Под Киевом полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

Водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.

Сегодня, 2 марта, в городе Бровары автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области, водитель пришел в милицию и сообщил о ДТП.

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"В отделе полиции, куда пришел мужчина, выяснилось, что он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель пояснил, что оставил место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в Одесской области водитель насмерть сбил 11-летнюю школьницу.