В центре Львова произошел взрыв (фото)
10:55, 26 февраля 2019Происшествия
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На площади Рынок во Львове произошел взрыв / фото facebook.com/igor.zinkevych
На площади Рынок в канализации произошел взрыв.
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Об этом сообщает председатель исполкома ОО «Варта 1» Игорь Зинкевич.
Со слов очевидцев, 25 февраля около 20:21 на пл. Рынок. 31 взорвалось в канализации.
Пострадавших нет. На месте работала ГСЧС и газовая служба.
Отметим, это уже не первый подобный случай взрыва в канализации города. Так, 13 февраля в центре Львова произошел взрыв в канализационном люке на пешеходном тротуаре. Чудом не пострадали прохожие. В соседнем доме взрывная волна выбила окна, один из жителей травмирован.
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