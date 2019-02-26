В центре Львова произошел взрыв (фото)

На площади Рынок в канализации произошел взрыв.

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Об этом сообщает председатель исполкома ОО «Варта 1» Игорь Зинкевич.

Со слов очевидцев, 25 февраля около 20:21 на пл. Рынок. 31 взорвалось в канализации.

Пострадавших нет. На месте работала ГСЧС и газовая служба.

Отметим, это уже не первый подобный случай взрыва в канализации города. Так, 13 февраля в центре Львова произошел взрыв в канализационном люке на пешеходном тротуаре. Чудом не пострадали прохожие. В соседнем доме взрывная волна выбила окна, один из жителей травмирован.