Во Львовской многоэтажке произошел взрыв

Пострадал сантехник, который проводил технические работы в подвальном помещении.

В четверг, 24 января, в 18.36 поступило сообщение о том, что в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на ул. Патона во Львове произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Предварительно установлено, что сантехник, 37-летний львовянин, в подвальном помещении проводил технические работы, во время которых произошел взрыв. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

С целью безопасности, из подъезда дома, в которым произошел взрыв в подвале, эвакуировали жителей.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также обеспечивают охрану порядка и безопасность жителей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, во Львове в результате отравления угарным газом погибли двое людей.