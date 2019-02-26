В Николаеве автомобиль с военными врезался в дерево: двое погибших (фото, видео)

Еще один человек пострадал, его доставили в больницу.

Ночью в Николаеве на пересечении Центрального проспекта и улицы Шоссейная автомобиль Peugeot 407 с военными выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащий, с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля под Киевом машина полиции на скорости врезалась в легковушку и вылетела на тротуар.