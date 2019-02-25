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Под Киевом авто полиции на скорости врезалось в легковушку и вылетело на тротуар (видео)

19:32, 25 февраля 2019
Происшествия
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Полицейская машина вылетела на тротуар / фото "Информатор"

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Отмечается, что полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий поворот налево.

В свою очередь Seat после удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.

Как сообщал УНИАН, в городе Измаиле Одесской области в ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.

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Теги: #полиция#ДТП#Киевская область