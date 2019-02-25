Под Киевом авто полиции на скорости врезалось в легковушку и вылетело на тротуар (видео)

Полицейский Mitsubishi ехал по встречной полосе на большой скорости.

Сегодня, 25 февраля, в Новых Петровцах Киевской области произошло тройное ДТП при участии машины Нацполиции.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Отмечается, что полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий поворот налево.

В свою очередь Seat после удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.

Как сообщал УНИАН, в городе Измаиле Одесской области в ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.