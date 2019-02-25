Под Киевом авто полиции на скорости врезалось в легковушку и вылетело на тротуар (видео)
19:32, 25 февраля 2019Происшествия
169 0
Полицейский Mitsubishi ехал по встречной полосе на большой скорости.
Полицейская машина вылетела на тротуар / фото "Информатор"
Сегодня, 25 февраля, в Новых Петровцах Киевской области произошло тройное ДТП при участии машины Нацполиции.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Читайте такжеЦентр Днепра стал в пробках из-за перевернувшегося грузовика
Отмечается, что полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий поворот налево.
В свою очередь Seat после удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.
Как сообщал УНИАН, в городе Измаиле Одесской области в ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter