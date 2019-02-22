НАБУ провело обыски в Полтавской облгосадминистрации (фото)

По данным журналистов, речь идет о получении взятки.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу утром, 22 февраля, провели обыски в Полтавской областной государственной администрации. В частности, следственные действия проходили в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Писоцкого.

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Как сообщили полтавское издание "Зміст", в кабинет Писоцкого детективы НАБУ пришли примерно в 9:10 утра. Чиновник в то время отсутствовал на рабочем месте. Через полтора часа детективы НАБУ покинули кабинет и отказались давать любые комментарии.

Также журналисты отмечают, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головка, однако в ОГА информацию не подтвердили. За дополнительной информацией, обыски в Головка провели еще в 5 часов утра.

По предварительной информации, вероятно обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение).

Ранее полиция провела обыски в Николаевском городском совете в рамках уголовного производства по факту растраты должностными лицами средств, выделенных на реконструкцию и утепление здания образовательных учреждений.