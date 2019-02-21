СБУ проводит ряд обысков в регионах из-за создания "избирательных пирамид" под руководством одного из нардепов

Основанием для обысков стала информация о создании преступной организации с ведущей ролью граждан России для воздействия на результаты выборов президента Украины, пояснили в СБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит более 30 обысков в различных регионах в связи с созданием так называемых «избирательных пирамид» под руководством одного из народных депутатов и с участием граждан России для влияния на выборы президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Он заявил: «Службой безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой и Государственным бюро расследований в рамках открытого по признакам создания преступной организации уголовного производства в значительной части регионов нашего государства сегодня проводится более 30 обысков».

По словам Кононенко, во время обысков уже изъяты десятки тысяч долларов США, отчетная документация, расписки о вручении и получения средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность. В то же время, пока никто не задержан, следователи решают этот вопрос.

«Хочу сразу заметить, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никаких обысков не проводится», - подчеркнул Кононенко.

На вопрос, проводятся ли обыски в том числе у волонтеров кандидата в президенты Юлии Тимошенко в Запорожской области, он ответил: «Я предполагаю, что эти люди могли быть задействованы в какой-то политической деятельности, но это совпадение, не более».

Кононенко отметил, что цель обысков состоит в «документировании создания так называемых «избирательных пирамид» и недопущения их использования во время выборов президента Украины».

«Основанием стала полученная Службой безопасности Украины, в пределах определенной законом компетенции, информация о создании преступной организации, с участием и ведущей ролью граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые длительное время сотрудничают с российскими структурами», - заявил заместитель председателя СБУ.

Он добавил, что эта организация намеревалась оказать влияние «на результаты волеизъявления во время голосования на выборах президента Украины, которые должны состояться 31 марта и 21 апреля текущего года».

«Для полноценного функционирования организации и реализации преступного умысла использовалась так называемая «грязная наличка», которая переводилась в наличные незаконным путем при содействии работников правоохранительных органов», - сказал Кононенко.

По его словам, «реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах «пирамиды» в таком виде: руководитель сектора - старший избирательного участка и десятки, которые должны обеспечить необходимое, определенное каждому в отдельности количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны».

Заместитель председателя СБУ уточнил, что «за ежемесячное денежное вознаграждение нанятые участниками группировки лица из числа местных жителей должны были провести соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного каждому из них количества избирателей».

«Еще раз подчеркиваю: каждое из названных выше звеньев получало - часть с ноября 2018 года, часть с января 2019 - финансирование, не предусмотренное ни одним нормативным актом Украины, и здесь мы полностью поддерживаем позицию МВД, что указанная деятельность носит противоправный характер и предполагает воздействие на результаты выборов», - сказал он.

«Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей и состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины. Сегодня его не называем сознательно для того, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил», - пояснил Кононенко.

По его словам, этот народный депутат, который лично не является кандидатом в президенты, выполняет координирующую роль и отвечает за финансирование. «По сути, он является заказчиком всей этой работы», - сказал Кононенко.

Как добавил заместитель председателя СБУ, этому народному депутату помогали трое координаторов, ответственные за различные регионы Украины.

На брифинге были продемонстрированы слайды, на которых были указаны имена координаторов. В частности, это Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян. Этим координаторам в каждой области подчинялись лица, ответственные за реализацию цели этой «пирамиды».

«Часть организаторов этой «пирамиды» глубоко интегрированы в российский политикум, длительное время работали в Российской Федерации, организуя избирательные кампании провластных кандидатов и партий», - добавил Кононенко.

Так, сообщил он, ответственный за Винницкую область гражданин РФ Владимир Рябой в 2012 году участвовал в выборах президента России как доверенное лицо кандидата Владимира Жириновского, а ответственная за Одесский регион гражданка Украины Анна Матюхина в 2011 году на парламентских выборах в РФ работала в избирательном штабе партии «Единая Россия», а в 2012 году работала в избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Средства на организацию работы указанной «пирамиды» начали выделяться еще до официального начала избирательной кампании, сообщил Кононенко и добавил, что только на деятельность этой организации в Хмельницкой области было выделено 3 млн грн.

По его словам, «размер оплаты так называемых «старших избирательных участков», которых сокращенно называют «СИУ», и членов так называемых «десяток» рос пропорционально приближению выборов президента Украины и составлял следующие суммы: «СИУ» - по 700 грн в ноябре- декабре 2018 года, по 1500 грн - в январе-феврале 2019». Вместе с тем, в марте-апреле 2019 «СИУ» должны были получить по 2500 грн ежемесячно.

«К материалам производства приобщено направленное в органы прокуратуры заявление народного депутата Украины Андрея Немировского, к которому обратился одно из бывших членов этой группы, который отвечал за так называемое «поле» в одномандатном избирательном округе №151 в Полтавской области», - заявил Кононенко. «Если брать 151-й округ в качестве базового, то мы видим, что на платной основе по нему привлечено 216 «старших избирательных участков» и 3250 участников так называемых «десяток». Если это умножить на количество, мы получим следующую сумму: что на платной основе этой группой планировалось привлечь к этой деятельности более 680 тысяч человек», - сказал Кононенко.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье у нескольких волонтеров кандидата в президенты Тимошенко следователи Государственного бюро расследований сегодня, 21 февраля, проводят обыски. В следственных действиях также принимают участие сотрудники Управления СБУ в Запорожской области.

По словам председателя Запорожской городской организации ВО «Батькивщина» Виталия Рябцева, следственные действия проводятся на основании постановления Печерского районного суда Киева.