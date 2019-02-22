Чиновника на Киевщине забросали яйцами под крики "Позор!" (видео)

Активисты обвиняют чиновника в незаконном обогащении.

Председателя районного совета Броваров Киевской области Сергея Гришко закидали яйцами прямо во время заседания внеочередной сессии.

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Он сидел в президиуме, как вдруг в него полетели яйца. Сначала Гришко спрятался за трибуной, а потом готов был отбиваться. Полиция остановила это, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Все происходило под крики "Позор!" общественных активистов. Они обвиняют чиновника в незаконном обогащении.

Напомним, в начале октября 2018 года на входе в Киевского городского совета депутата Сергея Гусовского забросали яйцами и зеленкой. На депутата напали молодые люди в военной одежде.