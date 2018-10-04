Полиция задержала 19 человек за нападение на депутата Гусовского в Киевсовете

Полиция по данному факту возбудила два уголовных производства.

Полиция рассматривает три версии нападения на депутата Киевсовета Сергея Гусовского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал выступая в сессионном зале Киевсовета руководитель Главного управления Национальной полиции в столице Андрей Крищенко, которого пригласили в связи с инцидентом.

В сессионном зале также присутствовал на своем рабочем месте и потерпевший Гусовский.

«Это была спланированная акция, я считаю. Есть три версии предварительные и они возможно будут корректироваться, дополняться или отбрасываться после общения с потерпевшим, со свидетелями. Это: общественная деятельность, депутатская деятельность и возможно будем рассматривать политическую версию – о выходе и создании новой группы (депутатской – УНИАН)», - сказал Крищенко.

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Он отметил, что в настоящее время открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.

Сейчас, по его словам, сотрудники полиции опрашивают свидетелей, собирают доказательства, чтобы предъявлять подозрения задержанным 19 людям. Крищенко призвал тех, у кого есть видео нападения, кто может опознать людей, сообщить об этом в полицию и дать показания.

«После того, как мы пообщаемся с Сергеем Михайловичем (Гусовским - УНИАН), со свидетелями, возможно будет принято решение о дополнительной квалификации дела», - отметил Крищенко.

Руководитель Главка также сообщил, что будет проведена служебная проверка «относительно конкретных отдельных полицейских, которые не сразу отреагировали на ситуацию».

«Мы разберемся и я сообщу информацию, почему они так поступили», - сказал Крищенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, Гусовского избили и облили зеленкой на первом этаже мэрии.

В сессионном зале Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что это произошло перед началом сессии. По его словам, депутата сбили с ног, облили зеленкой, которая попала в глаза, а также вытащили на улицу. Кличко отметил, что нападавшие были задержаны.

Мэр пригласил председателя полиции на заседание сессии Киевсовета, чтобы тот во второй половине дня доложил о ситуации.

Гусовский, по его словам, был госпитализирован. Вместе с тем, уже в 13.45 был назначен в помещении Киевсовета брифинг Гусовского относительно нападения на него.

В столичной полиции сообщили, что после нападения на Гусовского в Шевченковское управление полиции доставили почти 20 человек.