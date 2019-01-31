Одессит, расстрелянный вместе с женой в Николаеве, жаловался в полиции, что его хотят убить - СМИ

По окончании суда Белов должен был снова прибыть к следователю для проведения следственных действий, однако, по известным причинам, не приехал.

Житель г. Одессы Михаил Белов, расстрелянный вместе с женой возле здания Ленинского районного суда г. Николаева, сообщал следователю полиции, что его хотят убить.

Об этом "Новостям-N" сообщил источник в прокуратуре. "Ингульский (Ленинский) райотдел полиции открыл уголовное производство ст. 382 УК Украины - «Невыполнение судебного решения». Дело было открыто по заявлению Михаила Белова. Расследовала дело следователь Пирогова. В ходе допросов Михаил Белов неоднократно заявлял следователю, что Герасим Багирянц угрожает ему убийством. Были ли предприняты какие-либо меры по данному заявлению — не известно", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСтрельба в Николаеве: в полиции назвали причину конфликта

Более того, в день убийства Белов также был у следователя. Приехав из Одессы для участия в суде, Белов с утра заехал в Ингульский райотдел, где встретился со следователем и в числе прочего, вновь пожаловался, что его хотят убить. По окончании суда Белов должен был снова прибыть к следователю для проведения следственных действий, однако, по известным причинам, не приехал.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, возле здания «Космос Плаза», где расположен Ленинский районный суд, расстреляли мужчину и женщину.