В Николаеве возле здания суда расстреляли двух человек: введен план "Перехват" (фото)

Прямо у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга".

В среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания «Космос Плаза», где расположен Ленинский районный суд, расстреляли мужчину и женщину.

Об этом сообщает портал Novosti-n. Прямо у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина «Сайга». Оружие находится на месте преступления.

В результате женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая. Есть информация, что он скончался по пути в больницу.

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На место прибыли 5 автомобилей патрульной полиции, Следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, эксперты.

Место совершения преступления ограждено, обстоятельства и личность погибших устанавливается.

Стрелявший задержан на месте преступления.

По имеющимся данным, сообщнику убийцы удалось скрыться. В Николаеве объявлен план «Перехват». Разыскивается микроавтобус «Мерседес Вито», на котором скрылся подозреваемый.

Ранее под Запорожьем россиянин устроил стрельбу в больнице.