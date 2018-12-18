Автомобили смяло, как жестянку: в жутком ДТП на Житомирщине погибли три человека (фото)

В ДТП, в частности, пострадали 8-летний мальчик и гражданка Польши.

В Житомирской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП в Житомирской области, авария произошла 18 декабря около 7.45 на 17-м километре автодороги «Житомир - Могилев-Подольский», в селе Дворец Житомирского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, 38-летний житель Хмельницкой области, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.

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В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Opel - жители Хмельницкой области. Еще один пассажир автомобиля, 8-летний житель Хмельницкой области, получил травмы и был доставлен в Житомирскую областную детскую больницу.

Также повреждения получили водитель и пассажира автомобиля Toyota, 37-летняя жительница Новоград-Волынского и 45-летняя гражданка Польши. Их доставили в лечебные учреждения Житомира.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, на видео попал момент смертельного ДТП под Львовом, в котором погибли украинские военные.