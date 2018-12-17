На видео попал момент смертельного ДТП под Львовом, в котором погибли украинские военные

Авария унесла четыре человеческие жизни.

Состояние двух пострадавших военных после ДТП на трассе во Львовской области улучшилось, угрозы их жизни уже нет.

Кадры с видеорегистратора автобуса были показаны в сюжете ТСН. На видео видно, как на резком повороте автобус заносит и он врезается в автомобиль, который едет на встречу. От удара машину просто смяло.

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В машине ехало пятеро друзей военных-контрактников, они возвращались из ночного клуба Львова на Яворовский полигон. По информации журналистов, 23-летний водитель был трезв. По дороге военные подобрали еще одного парня – он и трое военных погибли сразу. Еще двух бойцов госпитализировали, они чудом уцелели.

"У одного черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, другому потерпевшему констатировали открытый перелом костей предплечья и закрытый перелом левой голени", - рассказала врач-травматолог Людмила Фролова.

В автобусе ехало около 70 человек, никто не пострадал. По информации ТСН, водитель ехал со скоростью около 70 километров в час в месте, где разрешено только 40 км/час. К тому же, трассу сильно заснежило.

После столкновения с легковушкой автобус врезался в электроопору, из-за чего полсотни домов остались без электроэнергии.

Водителя автобуса полиция уже задержала. Если он виновен, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, трое из них оказались военнослужащими Национальной академии сухопутных войск.