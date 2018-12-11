В Одессе полиция изъяла у международной группы наркоторговцев товара на 2 миллиона гривень (фото, видео)

В результате спецоперации у пяти группы изъято более 1,5 тыс. таблеток «Экстази», 500 г кокаина, 200 г амфетамина, а также более 2 кг отборного каннабиса элитных сортов.

В Одессе полиция пресекла деятельность международной группы наркоторговцев, изъяты наркотики на 2 миллиона гривень.

Как сообщили УНИАН в Департаменте противодействия наркопреступности Нацполиции, группа разоблачена работниками данного подразделения совместно с представителями Главного следственного управления под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

«В состав группы входило пять жителей Одесской области в возрасте от 36 до 39 лет. Организатором выступил гражданин Израиля, который некоторое время жил в разных странах Евросоюза. Используя налаженные там связи в сфере наркобизнеса, злоумышленник организовал незаконный канал поставки кокаина, МДМА (экстази) в особо крупных размерах из Европы в Украину», - сообщили в полиции.

Сообщники организатора осуществляли сбыт наркотических средств на всей территории Украины. Наркоторговцы встречались с покупателями «товара» в ресторанах. При этом для конспирации они обеспечивали скрытое наблюдение за потенциальными клиентами.

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С целью документирования злоумышленников оперативники провели несколько этапов оперативных закупок и более десяти санкционированных обысков в местах проживания фигурантов и в их авто.

В результате спецоперации у членов группы изъято более 1,5 тыс. таблеток «Экстази», 500 г кокаина, 200 г амфетамина, а также более 2 кг отборного каннабиса элитных сортов.

Стоимость изъятой партии наркотиков и психотропных веществ, а это почти 40 тыс. разовых доз наркотиков, по ценам «черного» рынка составляет около 2 млн гривен.

Кроме того, у злоумышленников изъяты пистолеты травматического действия с патронами к ним, ножи и газовые баллончики, а также автомобили представительского класса.

Фигурантам объявлено о подозрении в причастности к уголовному правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео: Національна поліція України

Ранее УНИАН сообщал, что во время спецоперации в Мукачево задержали группу наркодельцов с пистолетами, ножами и битой. Правоохранители разоблачили на незаконной сделке четырех человек. В квартирах фигурантов проведены обыски, в ходе которых были изъяты доказательства их причастности к изготовлению и распространению наркотических средств на территории области.