Во время спецоперации в Мукачево задержали группу наркодельцов с пистолетами, ножами и битой (фото)

По результатам обыска в квартире задержанных были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества и вещества растительного происхождения.

Правоохранители разоблачили на незаконной сделке четырех человек. В квартирах фигурантов проведены обыски, в ходе которых были изъяты доказательства их причастности к изготовлению и распространению наркотических средств на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Спецоперацию провели в течение субботы, 8 декабря в Мукачево. По результатам обыска в квартире задержанных были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества и вещества растительного происхождения, которые могут быть наркотическими средствами, а также полицейские изъяли три пистолета, три ножа, деревянную биту, устройства для определения веса наркотиков, более 60 тысяч гривень и автомобиль.

Сейчас задержанным инкриминируется причастность к совершению преступлений по ч.2 ст.307 (Сбыт наркотических средств) и ч.1 ст.263 УК Украины (Хранение огнестрельного оружия). По состоянию на теперь решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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Спецоперация была проведена совместно сотрудниками Управления стратегических расследований и Управления уголовного розыска ГУНП в Закарпатской области совместно с следователями следственного управления полиции Закарпатья и сотрудниками спецподразделения КОРД.

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