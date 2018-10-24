Во Франции убили украинца: тело нашли лишь через месяц после исчезновения (видео)
13:29, 24 октября 2018Происшествия
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Известно, что украинца убили, однако подробности расследования преступления правоохранители пока не разглашают.
8 сентября украинец не вернулся с работы домой / скриншот видео ТСН
Во Франции нашли тело пропавшего месяц назад украинца.
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Как сообщают СМИ, 29-летний мужчина с Тернопольщины работал на стройке в Париже, говорится в сюжете ТСН.
Украинец вместе с односельчанином снимал квартиру в пригороде, который известен высоким уровнем преступности. 8 сентября украинец не вернулся с работы домой. Его тело местная полиция нашла только в этом месяце.
Известно, что украинца убили, однако подробности расследования преступления правоохранители пока не разглашают.
Во Франции нашли тело пропавшего месяц назад украинца
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