Во Франции убили украинца: тело нашли лишь через месяц после исчезновения (видео)

Известно, что украинца убили, однако подробности расследования преступления правоохранители пока не разглашают.

Во Франции нашли тело пропавшего месяц назад украинца.

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Как сообщают СМИ, 29-летний мужчина с Тернопольщины работал на стройке в Париже, говорится в сюжете ТСН.

Украинец вместе с односельчанином снимал квартиру в пригороде, который известен высоким уровнем преступности. 8 сентября украинец не вернулся с работы домой. Его тело местная полиция нашла только в этом месяце.

Известно, что украинца убили, однако подробности расследования преступления правоохранители пока не разглашают.