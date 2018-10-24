цей матеріал доступний українською

Во Франции убили украинца: тело нашли лишь через месяц после исчезновения (видео)

13:29, 24 октября 2018
Происшествия
377 0
8 сентября украинец не вернулся с работы домой / скриншот видео ТСН

Читайте такжеВ МВД заявили о задержании во Франции одного из организаторов «титушек» во время Майдана

Как сообщают СМИ, 29-летний мужчина с Тернопольщины работал на стройке в Париже, говорится в сюжете ТСН.

Украинец вместе с односельчанином снимал квартиру в пригороде, который известен высоким уровнем преступности. 8 сентября украинец не вернулся с работы домой. Его тело местная полиция нашла только в этом месяце.

Известно, что украинца убили, однако подробности расследования преступления правоохранители пока не разглашают.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #убийство#Франция