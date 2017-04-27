В Париже полицейские реанимировали женщину, которую врачи признали мертвой

Полицейским во французской столице удалось реанимировать женщину, которую сотрудники скорой помощи объявили умершей за час до того, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Le Parisien.

18-летняя девушка вызвала врачей скорой помощи, обнаружив свою мать на полу без сознания. 49-летняя женщина, страдающая от анорексии, вероятно, перенесла инфаркт. Попытки вернуть ее к жизни не увенчались успехом.

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Сотрудники скорой помощи объявили женщину скончавшейся в 18:10 по местному времени и подписали свидетельство о ее смерти.

Но спустя час двое парижских полицейских, прибывших для того, чтобы составить протокол о причине смерти, приподняли одеяло, покрывавшее женщину, и заметили признаки жизни. Один из них проверил ее пульс на шее, и обнаружил, что ее сердце все еще бьется.

Пока один из потрясенных полицейских держал женщину за руку и пытался с ней разговаривать, другой срочно позвонил в местную пожарную службу, где ему подробно разъяснили, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

После 30 минут этой процедуры, женщина, официально считавшаяся скончавшейся, пришла в себя. Ее доставили в больницу, где она провела уже почти неделю, и сейчас идет на поправку.

Представитель местного отделения профсоюза полицейских назвал "воскресение" женщины фантастическим и невероятным случаем. "Наши коллеги говорят, что это было похоже на эпизод из сериала "Ходячие мертвецы", - отметил представитель профсоюза.

Глава местной полиции призвал присвоить обоим полицейским награду.