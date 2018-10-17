Путин отреагировал на массовое убийство в Керчи

Путин пообещал, что по результатам работы правоохранительных органов и спецслужб общественность будет проинформирована.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что мотивы теракта в колледже в Керчи изучаются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.

«Уже ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются», - сказал Путин.

«В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых. Я хочу выразить соболезнование родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее. Мы все для этого сделаем», - добавил он.

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По словам Путина, по результатам работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт осуществил студент колледжа, который затем совершил самоубийство. По данным Аксенова, погибли 18 человек, ранены - более 40.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.