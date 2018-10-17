Появилось видео первых секунд после взрыва в Керчи
15:58, 17 октября 2018Происшествия
8050 0
На кадрах видно, как студенты убегают от колледжа, по которому с ружьем и бомбой ходит нападавший.
Иллюстрация / REUTERS
В сети появилось видео первых секунд после нападения в Керчи.
Запись опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как студенты убегают от колледжа, по которому с ружьем и бомбой ходит нападавший. Они перелезают через забор и прячутся в кустах.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Теракт: первые секунды после нападения
Видео: Mash
Читайте такжеУстановлена личность террориста, устроившего взрыв в Керчи
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 18 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.
Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Теракт в Керчи