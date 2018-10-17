Появилось видео первых секунд после взрыва в Керчи

На кадрах видно, как студенты убегают от колледжа, по которому с ружьем и бомбой ходит нападавший.

В сети появилось видео первых секунд после нападения в Керчи.

Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как студенты убегают от колледжа, по которому с ружьем и бомбой ходит нападавший. Они перелезают через забор и прячутся в кустах.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Видео: Mash

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 18 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.