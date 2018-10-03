В Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус с пассажирами (фото, видео)
10:59, 03 октября 2018Происшествия
913 0
Водитель легковушки в результате ДТП получил травму ноги.
В Киеве произошло ДТП с участием троллейбуса / Сергей Марченко / Информатор
На улице Елены Телиги в Киеве Daewoo Matiz на скорости въехал в троллейбус с пассажирами.
Как сообщает "Информатор", водитель легковушки в результате ДТП получил травму ноги.
Водителя авто с травмой ноги госпитализировали / фото Сергей Марченко / Информатор
Троллейбус №30 и Matiz двигались в правой крайней полосе. Со слов полиции, в момент аварии троллейбус стоял«на аварийке» у остановки и совершал посадку пассажиров. Сзади на полной скорости в него влетел Daewoo.
Владельца Matiz госпитализировали с травмой. На месте работала патрульная полиция, «скорая» и следственно-оперативная группа.
Видео "Информатор"
Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Киеве во время движения загорелся троллейбус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter