В Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус с пассажирами (фото, видео)

Водитель легковушки в результате ДТП получил травму ноги.

На улице Елены Телиги в Киеве Daewoo Matiz на скорости въехал в троллейбус с пассажирами.

Как сообщает "Информатор", водитель легковушки в результате ДТП получил травму ноги.

Троллейбус №30 и Matiz двигались в правой крайней полосе. Со слов полиции, в момент аварии троллейбус стоял«на аварийке» у остановки и совершал посадку пассажиров. Сзади на полной скорости в него влетел Daewoo.

Владельца Matiz госпитализировали с травмой. На месте работала патрульная полиция, «скорая» и следственно-оперативная группа.

Видео "Информатор"

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Киеве во время движения загорелся троллейбус.