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В Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус с пассажирами (фото, видео)

10:59, 03 октября 2018
Происшествия
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В Киеве произошло ДТП с участием троллейбуса / Сергей Марченко / Информатор

Как сообщает "Информатор", водитель легковушки в результате ДТП получил травму ноги.

Водителя авто с травмой ноги госпитализировали / фото Сергей Марченко / Информатор

Троллейбус №30 и Matiz двигались в правой крайней полосе. Со слов полиции, в момент аварии троллейбус стоял«на аварийке» у остановки и совершал посадку пассажиров. Сзади на полной скорости в него влетел Daewoo. 

Владельца Matiz госпитализировали с травмой. На месте работала патрульная полиция, «скорая» и следственно-оперативная группа.

Видео "Информатор"

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Киеве во время движения загорелся троллейбус.

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Теги: #Киев#ДТП#троллейбус