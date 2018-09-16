цей матеріал доступний українською

В Киеве во время движения загорелся троллейбус

00:35, 16 сентября 2018
Происшествия
310 0
В результате инцидента никто не пострадал / фото 112

Об этом сообщил пассажир с места происшествия, передает 112.ua.

По его словам, инцидент произошел около 21:50 на Индустриальном путепроводе в Соломенском районе столицы. Салон троллейбуса полностью заполнился дымом.

Читайте такжеВ Киеве во время движения троллейбус переломился пополам

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Одессе микроавтобус врезался в електропору, в результате чего пострадали девять человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#троллейбус