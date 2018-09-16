В Киеве во время движения загорелся троллейбус

Салон троллейбуса полностью заполнился дымом.

В субботу, 15 сентября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус.

Об этом сообщил пассажир с места происшествия, передает 112.ua.

По его словам, инцидент произошел около 21:50 на Индустриальном путепроводе в Соломенском районе столицы. Салон троллейбуса полностью заполнился дымом.

Читайте такжеВ Киеве во время движения троллейбус переломился пополам

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Одессе микроавтобус врезался в електропору, в результате чего пострадали девять человек.