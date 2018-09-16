В Киеве во время движения загорелся троллейбус
00:35, 16 сентября 2018Происшествия
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Салон троллейбуса полностью заполнился дымом.
В результате инцидента никто не пострадал / фото 112
В субботу, 15 сентября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус.
Об этом сообщил пассажир с места происшествия, передает 112.ua.
По его словам, инцидент произошел около 21:50 на Индустриальном путепроводе в Соломенском районе столицы. Салон троллейбуса полностью заполнился дымом.
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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, в Одессе микроавтобус врезался в електропору, в результате чего пострадали девять человек.
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