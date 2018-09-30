В Одессе спасли ребенка, оказавшегося на карнизе балкона третьего этажа многоэтажки

Обстоятельства, при которых ребенок оказался на карнизе, сейчас устанавливаются.

В Одессе правоохранители спасли 3-летнего мальчика, который оказался на карнизе балкона третьего этажа жилого дома.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, 29 сентября в полицию поступил звонок о том, что с 5-этажного дома в Суворовском районе города слышны крики о помощи.

На место происшествия был направлен ближайший экипаж правоохранителей. После прибытия наряд полиции охраны заметил, что на третьем этаже, на карнизе балкона, находится мальчик. Правоохранители сняли ребенка с карниза и передали матери.

Обстоятельства, при которых ребенок оказался на карнизе, в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в недострое на улице Набережно-Крещатицкой в Киеве в результате падения в шахту лифта погиб 15-летний подросток.