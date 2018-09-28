В Киеве в результате падения в шахту лифта погиб подросток
21:33, 28 сентября 2018Происшествия
610 0
Инцидент произошел в одном из столичных недостроев.
В столичном недострое погиб подросток / фото Киев оперативный
В недострое на улице Набережно-Крещатицкой в Киеве в результате падения в шахту лифта погиб 15-летний подросток.
Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.
"Ужасная новость поступила с Набережно-Крещатицкой, 9: в недострое в шахту лифта упал 15-летний парень. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По словам местных жителей, на эту стройку подростки ходят ежедневно.
Как сообщал УНИАН, в августе в Киеве 15-летняя девушка выпала из окна и разбилась на смерть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter