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В Киеве в результате падения в шахту лифта погиб подросток

21:33, 28 сентября 2018
Происшествия
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В столичном недострое погиб подросток / фото Киев оперативный

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Ужасная новость поступила с Набережно-Крещатицкой, 9: в недострое в шахту лифта упал 15-летний парень. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, на эту стройку подростки ходят ежедневно.

Как сообщал УНИАН, в августе в Киеве 15-летняя девушка выпала из окна и разбилась на смерть.

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Теги: #Киев#смерть#подросток