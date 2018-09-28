В Киеве в результате падения в шахту лифта погиб подросток

Инцидент произошел в одном из столичных недостроев.

В недострое на улице Набережно-Крещатицкой в Киеве в результате падения в шахту лифта погиб 15-летний подросток.

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Ужасная новость поступила с Набережно-Крещатицкой, 9: в недострое в шахту лифта упал 15-летний парень. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, на эту стройку подростки ходят ежедневно.

Как сообщал УНИАН, в августе в Киеве 15-летняя девушка выпала из окна и разбилась на смерть.