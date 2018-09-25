Прокуратура возбудила дело из-за взрыва миномета "Молот"

Сейчас уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещи, предметы и документы, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств взрыва.

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих вследствие разрыва миномета «Молот» на территории Донецкой области.

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«При процессуальном руководстве военной прокуратуры Донецкого гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам», – говорится в сообщении.

Установлено, что 23 сентября 2018 года около 21:00 на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. Вследствие этого два военнослужащего получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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В производстве работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Донецкого гарнизона и следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещи, предметы и документы, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств взрыва.

«Одновременно решается вопрос о назначении в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз комплексной комиссионной судебной военной, трассологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы. Также в КНИИСЭ на завершающем этапе проведения находится экспертиза по факту взрыва миномета на территории 233 Ровенского общевойскового полигона, который имел место 6 июля 2018 года», – сообщил Лысенко.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 2 ст. 414 УК Украины осуществляется следователями Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области, надзор в форме процессуального руководства – прокурорами военной прокуратуры гарнизона.

Досудебное расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.