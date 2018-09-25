Прокуратура возбудила дело из-за взрыва миномета "Молот"
Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих вследствие разрыва миномета «Молот» на территории Донецкой области.
Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
«При процессуальном руководстве военной прокуратуры Донецкого гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам», – говорится в сообщении.
Установлено, что 23 сентября 2018 года около 21:00 на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. Вследствие этого два военнослужащего получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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В производстве работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Донецкого гарнизона и следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещи, предметы и документы, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств взрыва.
«Одновременно решается вопрос о назначении в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз комплексной комиссионной судебной военной, трассологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы. Также в КНИИСЭ на завершающем этапе проведения находится экспертиза по факту взрыва миномета на территории 233 Ровенского общевойскового полигона, который имел место 6 июля 2018 года», – сообщил Лысенко.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 2 ст. 414 УК Украины осуществляется следователями Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области, надзор в форме процессуального руководства – прокурорами военной прокуратуры гарнизона.
Досудебное расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.