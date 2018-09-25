Новый взрыв миномета "Молот" произошел из-за неправильного хранения боеприпасов – волонтеры (видео)

Силы ООС использовали 120-мм миномет «Молот» в ответ на непрекращающиеся обстрелы боевиков оружием, запрещенным Минскими соглашениями.

К очередному подрыву миномета «Молот» привело неправильное хранение боеприпасов.

Как сообщают волонтеры фонда «Вернись живым», которые опросили бойцов относительно инцидента, «инертные подрывники» хранились не в заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.

Отмечается, что силы ООС использовали 120-мм миномет «Молот» в ответ на непрекращающиеся обстрелы противника оружием, запрещенным Минскими соглашениями. Кроме этого, бойцы подразделения, что накануне давали отпор врагу, действовали с соблюдением правил техники безопасности, именно поэтому, в результате подрыва миномета двое военнослужащих получили ранения: если бы солдаты не соблюдали правил, то могли бы погибнуть, подчеркивают волонтеры.

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«Еще утром мы и сами были готовы «доставать шашки», однако, заключение предварительной проверки и слова военнослужащих, которым мы полностью доверяем, в данном конкретном случае свидетельствуют все-таки о человеческом факторе», – говорится в сообщении.

При этом, к минометам «Молот» у волонтеров «есть вопрос», как и по причинам гибели 6 июля трех военнослужащих 128-й бригады во время взрыва на Ровенском полигоне того же миномета "Молот".