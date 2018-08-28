В Киеве на Печерске прорвало трубу, куском асфальта разбил стекло в автомобиле (видео)

Коммунальщики причиной прорыва называют испытания системы перед отопительным сезоном.

В центре Киева на Печерске прорвало теплосеть. Куски асфальта разлетались на десятки метров. Одно из припаркованных рядом авто повреждено – разбито заднее стекло. На счастье водителя в автомобиле не было. Коммунальщики причиной прорыва называют испытания системы перед отопительным сезоном.

Как сообщал УНИАН, недавно в сети появилось видео мощного "гейзера" в Киеве.