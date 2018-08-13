Высотой в три этажа: в центре Киева забил огромный гейзер (видео)

18:24, 13 августа 2018
Происшествия
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В сети появилось видео мощного гейзера в Киеве / фото facebook.com/KyivOperativ

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Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook. происшествие случилось около 16:00. Судя по видео, гейзер был довольно мощным - его высота была примерно на уровне третьего этажа.

Ранее на пляже в Одессе забил огромный гейзер из грязи.

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Теги: #Киев#гейзер горячей воды