На параде в Киеве солдат почетного караула потерял сознание (фото, видео)

Военному стало плохо, но его быстро подхватила под руки охрана и вывела. После этого произошла смена караула.

В Киеве на военном параде ко Дню Независимости солдат почетного караула потерял сознание. Это произошло во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Инцидент случился на 9 минуте речи Порошенко, сообщает Информатор.

Военному стало плохо, но его быстро подхватила под руки охрана и вывела. После этого произошла смена караула.

Напомним, это уже не первый случай плохого самочувствия солдат почетного караула. 25 ноября в Киеве возле Национального музея «Мемориал жертвам Голодомора» прошли мероприятия, приуроченные памяти погибших в годы голодоморов. В них принял участие президент Украины Петр Порошенко. Во время мероприятия стало плохо солдату из почетного караула. Его сразу забрала карета «скорой», где ему принялись оказывать медпомощь.

Также неприятный инцидент случился 26 марта в Киевской области на праздновании годовщины Нацгвардии.