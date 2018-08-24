Порошенко на параде: Украина пережила испытание войной и «нарастила крепкие мышцы»
10:52, 24 августа 2018Политика
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Вместе с тем президент Петр Порошенко напомнил, что от рук врага полегли тысячи украинцев.
Иллюстрация REUTERS
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина пережила испытание войной и экономическим кризисом, но выстояла и «нарастила крепкие мышцы».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.
«Великой годиной для нас стали 4,5 года. От руки врага полегли тысячи украинцев - военных и гражданских. Украина пережила испытание войной и экономическим кризисом... Слава Богу, что мы с вами выжили и нарастили крепкие мышцы», - отметил он.
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