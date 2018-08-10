В сети появилось видео жуткого ДТП под Запорожьем, унесшего жизни шести человек

На кадрах видно, как фура сносит с дороги микроавтобус и слетает в кювет.

В сети появилось видео ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" в результате которого, погибло шесть человек, пятеро из которых - дети.

Видео опубликовали на странице "Это Запорожье" в Instagram.

На кадрах видно, как фура сносит с дороги микроавтобус и слетает в кювет.

Как сообщал УНИАН, днем 10 августа в Запорожской области в результате столкновения грузового автомобиля "КамАЗ" и маршрутного такси шесть человек погибли, среди них - пятеро детей. Еще 12 человек, по данным полиции, получили травмы.

Среди пострадавших есть ребенок, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в реанимации.