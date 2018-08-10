В больнице рассказали о состоянии пострадавших в результате смертельного ДТП в Запорожской области

Один ребенок - в тяжелом состоянии, ещё двое людей в реанимации.

В Запорожской областную больницу доставили восьмерых пострадавших в результате смертельного ДТП на трассе "Харьков-Семфирополь", среди них ребенок 2011 года рождения.

Главный врач больницы Игорь Шишка рассказал, что состояние ребенка оценивают как тяжелое, передает 061.

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"Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии, была остановка сердца, сейчас ради его спасения совместно работают бригады врачей анестезиологов и реаниматологов ЗОКБ и детской областной больницы. Двое пациентов находятся в реанимации, остальные – в отделениях хирургии, нейрохирургии и травматологии. В связи с окончанием рабочего дня, дополнительно вызваны сотрудники больницы, чтобы усилить бригады оказания экстренной помощи», - отметил главврач.

По его словам, сейчас пострадавшим проводится комплексная диагностика для выявления повреждений, их характера и объема, чтобы определить дальнейшую тактику лечения пациентов. Необходимыми медикаментами и препаратами крови все пострадавшие обеспечены в полном объёме.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в результате столкновения грузового автомобиля "КамАЗ" и маршрутного такси шесть человек погибли, среди них - пятеро детей. Еще 12 человек, по данным полиции, получили травмы.