Объезжала собаку: в Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы

Водитель, выполняя маневр - объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник.

Сегодня в Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на 328 км автодороги «Киев-Одесса» возле села Троицкое Любашевского района произошла авария с участием автомобиля Hyundai Elantra под управлением 36-летней женщины.

Установлено, что водитель, выполняя маневр - объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник. В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын, 2011 года рождения.

Сама женщина и еще трое пассажиров, в том числе два малолетних ребенка, госпитализированы в Любашевскую больницу.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Любашевского отдела полиции и работники следственного управления регионального главка Нацполиции.