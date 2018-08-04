В Закарпатской области перекрыли трассу Киев - Чоп из-за масштабного ДТП с пострадавшими (фото, видео)

В больнице сообщили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В Закарпатской области на трассе Киев - Чоп возле села Ивановцы произошло масштабное ДТП с участием трех транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате столкновения Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes пострадали четыре человека.

По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.

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По информации издания Mukachevo.net, трасса на несколько часов перекрыта, организован объезд.

В больнице журналистам сообщили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.