В Закарпатской области перекрыли трассу Киев - Чоп из-за масштабного ДТП с пострадавшими (фото, видео)
13:53, 04 августа 2018Происшествия
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В больнице сообщили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
В Закарпатской области на трассе Киев - Чоп возле села Ивановцы произошло масштабное ДТП / фото Mukachevo.net
В Закарпатской области на трассе Киев - Чоп возле села Ивановцы произошло масштабное ДТП с участием трех транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате столкновения Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes пострадали четыре человека.
По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.
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По информации издания Mukachevo.net, трасса на несколько часов перекрыта, организован объезд.
В больнице журналистам сообщили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
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