В Одесской области в результате удара молнии загорелась школа

Об объеме убытка из-за инцидента пока не сообщается.

В Килийском районе Одесской области сегодня в результате удара молнии сегодня загорелась школа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко.

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«Сегодня в селе Лески в результате удара молнии произошло возгорание кровли блока «Б» школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия «Рис Бессарабии», - сообщил Бойченко.

Он выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации ЧП.

Об объеме убытка пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июля в городе Балта Одесской области в результате удара молнии загорелась школа. Огнем значительно повреждены учебные помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 кв. м.