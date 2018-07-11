В Одесской области ночью в результате удара молнии загорелась школа

В результате пожара повреждены три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 квадратных метров.

В городе Балта Одесской области ночью в результате удара молнии загорелась школа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, примерно в полночь в службу спасения «101» поступила информация о возгорании по улице Уварова. Около 00:10 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Пожару был присвоен повышенный ранг «1БИС».

Отмечается, что пожар был локализован около часа ночи, а в 3:15 ликвидирован.

Огнем повреждены три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 кв. м.

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Предполагаемая причина пожара – попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

По словам местных жителей, крыша и 3-й этаж школы практически уничтожены. Несколько лет назад в здании был проведен капитальный ремонт.

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