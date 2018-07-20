Задержан третий заключенный, сбежавший из колонии в Одессе (фото)

Утром 17 июля в Одессе трое заключенных сбежали из колонии, проломив стену овощехранилища.

Под Одессой задержали третьего беглеца из исправительной колонии.

Об этом УНИАН сообщили в Уголовно-исполнительной службе.

Владислава Кусписа задержали в одном из дачных поселков. О его пребывании там полиции сообщили местные жители.

Задержание провели сотрудники Национальной полиции и Уголовно-исполнительной службы.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 июля в Одессе трое заключенных сбежали из Южной исправительной колонии управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Одесской области (№51), проломив стену овощехранилища.

Сбежали Иван Запорожан, 1997 г.р. и Владислав Куспис, 1995 г.р., осужденные по ч.3. ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, а также Вячеслав Загорняк, 1992 г.р., который получил срок по ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

18 июля в Одессе задержали двух из трех беглецов и доставили в Малиновский отдел полиции.