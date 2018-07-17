В Одессе задержали двух заключенных, сбежавших из колонии, третьего ищут

Были пойманы Иван Запорожан и Вячеслав Загорняк, их доставили в Малиновский отдел полиции.

Полиция поймала двух заключенных, которые во вторник, 17 июля, сбежали из колонии в Одессе, третьего беглеца продолжают искать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками учреждения исполнения наказаний, бойцами Нацгвардии и пограничниками задержаны двое преступников, которые сегодня утром сбежали из колонии", - говорится в сообщении.

В частности, были пойманы Иван Запорожан и Вячеслав Загорняк, их доставили в Малиновский отдел полиции. Поиски Владислава Кусписа продолжаются.

"Честно говоря при современном уровне технического оснащения и оперативно поисковых возможностей, подобные поступки, побеги из мест лишения свободы, в миллионном городе это просто бессмысленно", - отметил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, из одесской колонии общего режима №51 во вторник утром, 17 июля, сбежали трое осужденных. Двое из тех, кто сбежал, отбывали наказание за кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении ребенка.