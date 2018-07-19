В Одессе квартира в одноэтажном жилом доме провалилась в подвал (фото)

Погибших и пострадавших нет, причину обрушения устанавливают специалисты.

В Суворовском районе Одессы квартира в одноэтажном жилом доме провалилась в подвал.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 19 июля в службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении квартиры в одноэтажном многоквартирном жилом доме по улице Черноморского казачества.

На место вызова прибыли спасатели и установили, что в двухкомнатной квартире произошло обрушение пола в подвальном помещении. Погибших и пострадавших нет.

Причину обрушения устанавливают специалисты.