Спасатели достали девушку из 20-метрового колодца в Одессе

Девушка была в бессознательном состоянии, сейчас она в больнице.

В Одессе мужчина упал в 20-метровый сухой колодец. Девушку в бессознательном состоянии с многочисленными ушибами вытащили спасатели.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что человек находится на дне колодца, глубиной около 20 м и находится в бессознательном состоянии. Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в низу колодца и подняли 20-летнюю девушку на поверхность. Работниками скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу с признаками перелома руки и многочисленными ушибами", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 мая на проспекте Героев Небесной Сотни,32 в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.