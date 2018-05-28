Спасатели достали девушку из 20-метрового колодца в Одессе
16:59, 28 мая 2018Происшествия
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Девушка была в бессознательном состоянии, сейчас она в больнице.
Спасатели достали девушку из 20-метрового колодца в Одессе / фото УНИАН
В Одессе мужчина упал в 20-метровый сухой колодец. Девушку в бессознательном состоянии с многочисленными ушибами вытащили спасатели.
Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что человек находится на дне колодца, глубиной около 20 м и находится в бессознательном состоянии. Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в низу колодца и подняли 20-летнюю девушку на поверхность. Работниками скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу с признаками перелома руки и многочисленными ушибами", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 мая на проспекте Героев Небесной Сотни,32 в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.
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