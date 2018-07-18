Жуткое ДТП в Полтаве: авто влетело в подземный переход, есть погибший (фото)

В результате аварии погиб 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы в переходе.

В Полтаве легковой автомобиль влетел в пешеходный подземный переход. Автомобильная авария произошла сегодня, около 11 часов, на перекрестке улиц Европейской и Шевченко областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, водитель легковушки «Опель» не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода. В результате аварии 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте.

Работники полиции на месте происшествия устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, украинский актер из популярного сериала попал в страшное ДТП.