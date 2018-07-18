Украинский актер из популярного сериала попал в страшное ДТП

В результате столкновения актер Олесь Федорченко получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги.

Украинский актер Олесь Федорченко, который сыграл в популярном сериале "Вверх тормашками" попал в страшную аварию.

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Об этом в своем Instagram сообщила коллега по сериалу - актриса Лилия Ребрик. "Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги", - написала она.

Как сказано на странице "МотоПомощи" в Facebook, ДТП произошло еще 15 июля на трассе Львов-Мукачево, вблизи села Тухолька.

Водитель мотоцикла не справился с управлением на пятне разлитого масла и столкнулся со встречным автобусом.

"В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги. Недавно его перевели в 8 больницу во Львове для проведения тяжелой операции. Для этого нужно 9л крови, а по состоянию на сегодня есть только 3л", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове погиб пятимесячный младенец, коляску с которым на тротуаре сбил водитель автомобиля «Жигули».