Полиция нашла гильзы на месте расстрела бизнесмена в Ривном (видео)
Во время осмотра места убийства бизнесмена в городе Ривне правоохранители нашли три гильзы калибра 9 мм.
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Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Ривненской области. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по поиску убийцы.
По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины.
Как сообщили в полиции, на территории Ривненской области введен оперативный план «Сирена».
Местное издание «ЧаРівне», тем временем, со ссылкой на заместителя начальника ГУ НП в Ривненской области Сергея Волкова сообщает, что по имеющейся информации, погибший ранее был судим, а кроме того – замечен в деятельности по добыче янтаря.
Ранее сообщалось, что Ривном на парковке возле рынка застрелили 42-летнего местного предпринимателя.