Полиция нашла гильзы на месте расстрела бизнесмена в Ривном (видео)

По имеющейся информации, погибший был причастен к деятельности по добыче янтаря.

Во время осмотра места убийства бизнесмена в городе Ривне правоохранители нашли три гильзы калибра 9 мм.

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Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Ривненской области. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по поиску убийцы.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины.

Как сообщили в полиции, на территории Ривненской области введен оперативный план «Сирена».

Местное издание «ЧаРівне», тем временем, со ссылкой на заместителя начальника ГУ НП в Ривненской области Сергея Волкова сообщает, что по имеющейся информации, погибший ранее был судим, а кроме того – замечен в деятельности по добыче янтаря.

Ранее сообщалось, что Ривном на парковке возле рынка застрелили 42-летнего местного предпринимателя.