В Ривном застрелили местного предпринимателя (видео)

14:31, 17 июля 2018
Происшествия
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В Ривном убили мужчину / Отдел коммуникации полиции Ровенской области

Об этом сообщается в Facebook ГУ Нацполиции в Ровенской области. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Как сообщается на сайте полиции Ривненщины, сообщение об убийстве поступило в милицию около 13 часов. Тело погибшего с огнестрельным ранением обнаружили на парковке на улице Небесной Сотни.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель

Ранее сообщалось, что в воинской части в Ривном обнаружили тело солдата с пулевым ранением головы.

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Теги: #убийство#Ривне