В Ривном застрелили местного предпринимателя (видео)
14:31, 17 июля 2018Происшествия
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Тело погибшего с огнестрельным ранением обнаружили на парковке на улице Небесной Сотни.
В Ривном убили мужчину / Отдел коммуникации полиции Ровенской области
В городе Ривне на парковке возле рынка застрелили 42-летнего мужчину.
Об этом сообщается в Facebook ГУ Нацполиции в Ровенской области. На месте работает следственно-оперативная группа.
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Как сообщается на сайте полиции Ривненщины, сообщение об убийстве поступило в милицию около 13 часов. Тело погибшего с огнестрельным ранением обнаружили на парковке на улице Небесной Сотни.
По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель
Ранее сообщалось, что в воинской части в Ривном обнаружили тело солдата с пулевым ранением головы.
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