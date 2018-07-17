В Ривном застрелили местного предпринимателя (видео)

Тело погибшего с огнестрельным ранением обнаружили на парковке на улице Небесной Сотни.

В городе Ривне на парковке возле рынка застрелили 42-летнего мужчину.

Об этом сообщается в Facebook ГУ Нацполиции в Ровенской области. На месте работает следственно-оперативная группа.

Читайте такжеВ Ривном умер полицейский, которого пьяный мужчина ударил вилами

Как сообщается на сайте полиции Ривненщины, сообщение об убийстве поступило в милицию около 13 часов. Тело погибшего с огнестрельным ранением обнаружили на парковке на улице Небесной Сотни.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель

Ранее сообщалось, что в воинской части в Ривном обнаружили тело солдата с пулевым ранением головы.