Под Киевом произошло два смертельных ДТП (фото)

На месте аварий работают сотрудники патрульной полиции, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возле поселка городского типа Ворзель в Киевской области столкнулись два легковые автомобили.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Пока известно, что один человек погиб в результате ДТП, однако количество вероятных жертв сейчас устанавливается.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Еще одно ДТП произошло в Борисполе. Там водитель легковушки на скорости въехал в маршрутный автобус "ИВАН", который стоял на остановке транспорта. Отмечается, что водителю легкового автомобиля стало плохо во время движения. Он погиб на месте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, в Орловской области Российской Федерации в результате ДТП погибли двое украинцев, еще четверо получили ранения.