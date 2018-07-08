В МИД подтвердили гибель двух украинцев в результате ДТП в России
В Орловской области Российской Федерации в результате ДТП погибли двое украинцев, еще четверо получили ранения.
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Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г. Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины", - сообщил дипломат.
"4 пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", - отметил он.
Также, по его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными - по перевозке тел погибших в Украину.
Ранее российские СМИ сообщили, что два человека погибли и еще несколько получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на объездной дороге под городом Орел (Россия). Отмечалось, что все пострадавшие и погибшие – граждане Украины.