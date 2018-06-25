Полиция нашла похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

У него незначительные телесные повреждения, сообщил начальник столичного главка Крищенко.

Правоохранители нашли похищенного сегодня в центре Киева сына ливийского дипломата.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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«Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники», - сказал Крищенко.

По его словам, сейчас устанавливаются лица, насильно усадили мужчину в автомобиль.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень в Шевченковском районе Киева на ул. Тургеневской неизвестные лица посадили в автомобиль мужчину и уехали в неизвестном направлении. В связи с похищением в городе был введен план «Перехват», полиция разыскивала автомобиль Volkswagen-Golf темно-синего цвета.

Похищенный - гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г. р., сын финансового атташе ливийского посольства в Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на имя Абдусалама.