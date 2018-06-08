"Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!": в Винницкой области проучили обидчиков АТОшника (фото)

14:49, 08 июня 2018
Происшествия
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Обидчики попросили прощения у АТОшника / фото facebook.com/oleg.pyavka

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Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Козятинской ассоциации участников АТО Олег Пявка, экс-военный, по его словам, обидчиков простил.

"По его словам, он простил. Получил денежную компенсацию, между тем пообещали всячески заботиться о его безопасности и в будущем ему помогать", - говорится в его сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в селе Сигнал Винницкой области двое строителей жестоко избили ветерана АТО Александра Дяка. Кроме того, душили его и заставляли рыть себе могилу.

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Теги: #избиение АТОшника