"Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!": в Винницкой области избили АТОшника и заставили рыть себе могилу (фото, видео)

Александр Дяк был участником боевых действий на Донбассе: служил в мотопехоте танкового прикрытия.

В селе Сигнал Винницкой области двое строителей жестоко избили ветерана АТО. Кроме того, душили его и заставляли рыть себе могилу.

Об этом "Фактам" рассказал сам потерпевший Александр Дяк. По его словам, он недавно вернулся с полигона и пошел на стройку за 200 гривень за день.

"Работали на объекте втроем. Я этих ребят, с кем пришлось строить, знаю только наглядно. Одного из них зовут Сергей, кличка — Дикий. Про второго ничего не знаю. Во время строительных работ у нас произошел конфликт. Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня избивать. При этом один из моих напарников постоянно кричал: "Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!", - отметил Дяк.

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Он рассказал, что его положили на землю и били ногами по лицу. Потом, по его словам, дали лопату и заставили рыть себе могилу.

"Когда я выкопал яму, один из них набросил мне на шею петлю и душил, пока я не потерял сознание. Придя в себя, увидел, что мои мучители не следят за мной, и убежал", - добавил потерпевший.

В полиции подтвердили, что Дяк обращался с заявлением о том, что его избили. "Открыто уголовное производство по статье "Легкие телесные повреждения", — сообщила временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы полиции Винницкой области Ирина Добровольская. - Назначена экспертиза, после прохождения которой мы сможем говорить о квалификации преступления и о том, в результате чего были получены эти повреждения".

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая 2018 года в Киеве, на улице Константиновской, напали на участника АТО Дмитрия Иващенко (известного как Дмитрий Вербич). Пострадавший шел по улице и почувствовал удар в спину. Оглянувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.